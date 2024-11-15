Bursa'da Hafif Ticari Araç ile Tır Çarpıştı: 6 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Mahmut K. (59) yönetimindeki 34 DDA 53 plakalı hafif ticari araç, İnegöl-Domaniç kara yolunda karşı yönden gelen Sertan O. (35) idaresindeki 43 US 163 plakalı tır ile çarpıştı.
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile aynı araçta bulunan Ülker K. (58), Fadime K. (36), Beyza K. (17), İsmail K. (35) ve Yağmur K. (12) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.