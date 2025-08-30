Bursa'da Hafif Ticari Araç Aydınlatma Direğine Çarptı: 1 Yaralı
İnegöl ilçesinde, E.Y.B. (22) yönetimindeki hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpması sonucunda 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.
E.Y.B. (22) idaresindeki 16 KPR 48 plakalı hafif ticari araç, Ortaköy Mahallesi kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nden sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel