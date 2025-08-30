Bursa'da Hafif Ticari Araç Aydınlatma Direğine Çarptı: 1 Yaralı

Bursa'da Hafif Ticari Araç Aydınlatma Direğine Çarptı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl ilçesinde, E.Y.B. (22) yönetimindeki hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpması sonucunda 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

E.Y.B. (22) idaresindeki 16 KPR 48 plakalı hafif ticari araç, Ortaköy Mahallesi kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nden sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
Yargıtay kararı bozmuştu! Leyla'yı arayan AFAD üyelerini yakacak kayıt

Yargıtay kararı bozmuştu! Leyla'yı arayan AFAD üyelerini yakacak kayıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Defne Akçakayalıoğlu'nun ölümüne ilaçların yol açtığı iddia edildi

19 yaşındaki Defne'nin ölüm nedeni belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.