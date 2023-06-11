Bursa'da hafif ticari araç altına aldığı kişiyi vatandaşlar kurtardı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, hafif ticari aracın çarparak altına aldığı kişi çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı ve durumunun iyi olduğu öğrenilen kişi hastaneye kaldırıldı.