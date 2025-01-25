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Bursa'da Hafif Ticari Araç Ağaca Çarptı: 2 Yaralı

Bursa'da Hafif Ticari Araç Ağaca Çarptı: 2 Yaralı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yol kenarındaki bir ağaca çarpan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

M.O.K. (32) idaresindeki 16 BEK 830 plakalı hafif ticari araç, Göl Yolu Fabrikalar Bölgesi'nde yol kenarındaki ağaca çarpıp savruldu.

Kazada yaralanan sürücü M.O.K. ve araçta yolcu olarak bulunan R.İ.K. (24) olay yerine sevk edilen ambulansla, Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
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