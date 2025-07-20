Bursa'da Güvenlik Görevlisi, Nilüfer Çayı'na Düşen Çocuğu Kurtardı
Bursa'nın Hüdavendigar Kent Parkı'nda 1,5 yaşındaki bir çocuk, Nilüfer Çayı'na düştü. Parkın güvenlik görevlisi Furkan Mercan, çocuğu çaydan kurtararak ailesine teslim etti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Bursa'da Nilüfer Çayı'na düşen 1,5 yaşındaki çocuk, parkın güvenlik görevlisi tarafından kurtarıldı.
Hüdavendigar Kent Parkı'nda ailesiyle dolaşmaya çıkan çocuk, parkın içinden geçen Nilüfer Çayı'na düştü.
Parkın güvenlik görevlisi Furkan Mercan, çocuğu çaydan kurtararak, ailesine teslim etti.
Olay anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Mercan'ı ziyaret ederek, hediye takdim etti.
Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel