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Bursa'da Gözüne Kestirdiği Motoru Çalan Hırsız Kayıplara Karıştı

Güncel Haberler

Bursa'da bir hırsız, çevreyi kontrol ettikten sonra gözüne kestirdiği motoru çalarak kayıplara karıştı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da gözüne kestirdiği motoru çevreyi kontrol ettikten sonra çalan hırsız, kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında park edilmiş halde duran yarış motorunu gözüne kestiren hırsız, sokakta bir tur atarak çevreyi kontrol etti. Ardından motorun etrafında bir tur attı, ve motoru çalıştırarak kayıplara karıştı.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Osmangazi Bursa Güncel Haberler

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