Bursa'da Gözüne Kestirdiği Motoru Çalan Hırsız Kayıplara Karıştı
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Bursa'da bir hırsız, çevreyi kontrol ettikten sonra gözüne kestirdiği motoru çalarak kayıplara karıştı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da gözüne kestirdiği motoru çevreyi kontrol ettikten sonra çalan hırsız, kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında park edilmiş halde duran yarış motorunu gözüne kestiren hırsız, sokakta bir tur atarak çevreyi kontrol etti. Ardından motorun etrafında bir tur attı, ve motoru çalıştırarak kayıplara karıştı.
Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel