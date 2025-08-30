Bursa'da Golani Suç Örgütüne Operasyon: 11 Gözaltı

Bursa'da Golani Suç Örgütüne Operasyon: 11 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 'Golani' suç örgütüne mensup 11 kişi gözaltına alındı. Örgütün liderinin Interpol tarafından arandığı ve silahlı saldırı hazırlığı içinde olduğu belirtildi.

BURSA merkezli 6 ilde suç örgütü 'Golani'ye yönelik operasyonda 11 şüpheli, gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Golani' adlı suç örgütü üyelerinin, Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin ortaklarına yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduklarını tespit etti. Sorgulamada; 'Golani' adı verilen suç örgütünün elebaşılığını İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında olduğu öğrenilen Kenan Özcan'ın yaptığı ortaya çıktı.

250 BİN TL KARŞILIĞINDA SİLAHLI SALDIRI

Özcan'ın, bir iş yerinin ortaklarına karşı silahlı saldırıda bulunması için suç ortağı A.K. üzerinden 250 bin TL karşılığında S.D. ve A.A.A.'ya talimat verdiği belirlendi. Bursa merkezli İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda S.D., A.A.A., B.M., M.K., A.N.D., M.M., M.K.A., M.A., T.G., E.Ö. ve E.T. gözaltına alınırken, kaçan A.K. aranıyor. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail, Gazze'yi yakıp yıkıyor! İşgal başladı, 66 kişi saldırılarda hayatını kaybetti

İsrail yakıp yıkıyor! İlk günün bilançosu çok ağır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para bile ödemeyecekler! Galatasaray'dan Donnarumma bombası

Para bile ödemeyecekler! Galatasaray'dan Donnarumma bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.