Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 8 Kişi Yakalandı

BURSA'da polisin düzenlediği operasyonda durdurulan otomobilde yabancı uyruklu 4'ü çocuk, 8 kişi yakalandı. Otomobil sürücüsü A.H. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişilerin İstanbul plakalı bir otomobille bu kentten Bursa'ya getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Otomobil, saat 05.00 sıralarında Bursa-İstanbul kara yolu merkez istikameti Ovaakça girişinde durduruldu. Araçta yabancı uyruklu sürücü A.H. ile 4'ü çocuk, 8 kişi yakalandı. Bu kişilerden 2'sinin kimliksiz olduğu ve yasal kalış haklarının bulunmadığı, 6 kişinin ise farklı illere kayıtlı Geçici Koruma Kimlik Belgelerinin olduğu tespit edildi. Sürücü A.H.'nin de Manisa'ya kayıtlı Geçici Koruma Kimlik Belgesi'nin bulunduğu belirlendi.

Otomobildekileri 13 bin TL karşılığında İstanbul'dan Bursa'ya getiren ve göçmen kaçakçılığı suçundan suç kaydı bulunan sürücü gözaltına alındı, diğer 8 kişi ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan kiralık olduğu tespit edilen aracın kiralandığı firmaya Karayolları Trafik Kanununun 'Korsan Taşımacılık' maddesi gereğince, 46 bin 392 TL para cezası uygulandı. Araç 60 gün süreyle trafikten menedilerek yediemin otoparkına çekildi.