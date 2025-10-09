Haberler

Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Güncelleme:
Bursa'da düzenlenen operasyonda, İzmir'den İstanbul'a göçmen taşıdığı belirlenen M.S. gözaltına alındı. Yabancı uyruklu 6 kişi, 15 bin lira karşılığında taşındıkları ortaya çıktı.

BURSA'da, polis ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 6 kişiyi İzmir'den İstanbul'a ücret karşılığı taşıyan M.S. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 06 plaka kodlu araçla İzmir'den İstanbul'a yabancı uyruklu kişilerin taşındığını tespit etti. Saat 13.40'da İstanbul Otoyolu Bursa Batı Gişeleri'nde durdurulan araçta, sürücü M.S. ile birlikte yabancı uyruklu 6 kişi bulundu. Yapılan kontrollerde, yolcuların Şanlıurfa iline kayıtlı Geçici Koruma Kimlik Belgelerine sahip oldukları ancak seyahat izin belgelerinin bulunmadığı belirlendi. Organizatör olduğu değerlendirilen sürücünün ise İstanbul iline kayıtlı Geçici Koruma Kimlik Belgesi bulunduğu, herhangi bir suç kaydının olmadığı ve kullandığı aracın kiralık olduğu tespit edildi.

15 BİN LİRA ÖDEMİŞLER

Yapılan soruşturmada yabancı uyruklu kaçakların İzmir'den İstanbul'a gitmek için M.S.'ye 15 bin lira ödediklerini beyan etmeleri üzerine, adli makamların talimatıyla sürücü hakkında adli soruşturma başlatıldı. Suçta kullanılan araç, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2/3 maddesi gereğince 'Korsan Taşımacılık' kapsamında yediemin otoparkına çekildi. Yabancı uyruklu kaçaklar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
