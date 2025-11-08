Haberler

Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama, 8 Göçmen Ülkesine Gönderildi

Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama, 8 Göçmen Ülkesine Gönderildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da 'Göçmen Kaçakçılığı' ve 'Kayıt Dışı Yabancı Çalıştırma' operasyonlarında 11 kişi gözaltına alındı. 3 organizatör tutuklanırken, 8 göçmen ülkelerine gönderildi.

BURSA'da gerçekleştirilen 'Göçmen Kaçakçılığı' ve 'Kayıt Dışı Yabancı Çalıştırma'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişiden organizatör olan 3 şüpheli tutuklandı, 8 göçmen ise ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi doğrultusunda, 2-5 Kasım tarihleri arasında 'Göçmen Kaçakçılığı' ve 'Kayıt Dışı Yabancı Çalıştırma'ya yönelik operasyonlar düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda, aralarında göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 3 şüphelinin de olduğu toplam 11 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 'Göçmen Kaçakçılığı' yaptığı öne sürülen 3 organizatör şüphelisi tutuklandı, yabancı uyruklu 8 kişi de ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan kayıt dışı yabancı çalıştıran bir iş yerine idari para cezası yazıldı, yöneticisi de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
500 ve 1000 TL'lik banknotlar basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı Karahan cevap verdi

500 ve 1000 TL'lik banknot basılacak mı? Paranın patronu yanıt verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Gözlerden uzak yaşayan Berat ve Esra Albayrak'tan sürpriz ziyaret
Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi

Profesörden skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi
Taraftarın illallah ettiği isim Fenerbahçe'den gidebilir

Taraftarın illallah ettiği isim Fenerbahçe'den gidiyor
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Gözlerden uzak yaşayan Berat ve Esra Albayrak'tan sürpriz ziyaret
Messi Galatasaray'a mı geliyor? Resmi açıklama geldi

Messi Aslan mı oluyor? Resmi açıklama geldi
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk hasadında 150 gram ürün elde etti

İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk denemesinde 150 gram elde etti
Doç. Dr. Keskin'den sağlıklı yağ tavsiyeleri: En faydalı 5 yağı açıkladı

Doç. Dr. Muhammed Keskin, en faydalı 5 yağı açıkladı
Zafer Günü'nde Aliyev'den Ermenistan'a olay gönderme: Hayalleri gerçek oldu

"Bakü'de çay içeceklerini söylediler, hayalleri gerçek oldu"
Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı'yı acı gününde yalnız bırakmadı

Ünlü ismin acı günü! Tatlıtuğ yakın arkadaşını yalnız bırakmadı
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.