Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 17 Yabancı Uyruklu Yakalandı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde operasyon yapılan iş yerinde, 17 yabancı uyruklunun kayıt dışı çalıştırıldığı ve yasa dışı şekilde barındırıldığı belirlendi. Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün Orhangazi ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi. İncelemelerde, 17 yabancı uyruklunun kayıt dışı çalıştırıldığı, bu kişilere kalacak yer temin edilip yasa dışı barınma imkanı sağlandığı tespit edildi. Operasyonda, 3 yabancı uyruklunun il sınırı dışında zorunlu ikamet iznine muhalefet ettiği, 14 kişinin ise kimliksiz ve kayıt dışı çalıştığı belirlendi. Yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yabancı uyruklulara iş imkanı sağlayıp, Türkiye'de kaçak barınmalarına yardımcı oldukları belirlenen 2 şüpheli iş yeri sahibi gözaltına alındı.