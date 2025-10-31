Haberler

Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 17 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Bursa'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 17 Yabancı Uyruklu Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orhangazi'de düzenlenen operasyonda 17 yabancı uyruklu kişinin kayıt dışı çalıştırıldığı ve yasa dışı barındırıldığı belirlendi. İki şüpheli gözaltına alındı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde operasyon yapılan iş yerinde, 17 yabancı uyruklunun kayıt dışı çalıştırıldığı ve yasa dışı şekilde barındırıldığı belirlendi. Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün Orhangazi ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi. İncelemelerde, 17 yabancı uyruklunun kayıt dışı çalıştırıldığı, bu kişilere kalacak yer temin edilip yasa dışı barınma imkanı sağlandığı tespit edildi. Operasyonda, 3 yabancı uyruklunun il sınırı dışında zorunlu ikamet iznine muhalefet ettiği, 14 kişinin ise kimliksiz ve kayıt dışı çalıştığı belirlendi. Yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yabancı uyruklulara iş imkanı sağlayıp, Türkiye'de kaçak barınmalarına yardımcı oldukları belirlenen 2 şüpheli iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

Eşinin kabrine gelen şahıs, korkunç manzarayla karşılaştı
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.