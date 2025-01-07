Bursa'da Glütensiz Ürün Sunan Kafeler Açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "BURFAŞ B" kafelerde çölyak hastalarının tüketebileceği farklı ürünler satışa sunuluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kafelerde ürün çeşitliliği artırılarak çölyak hastalarının da tüketebileceği "badem sütlü kurabiye", "tuzlu gevrek", "mini tereyağlı kurabiye", "Selanik gevreği", "çikolatalı" ve "kestane unlu kurabiye" ile "karabuğdaylı kıtır kokteyl" gibi glütensiz ürünler satılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, glüten hassasiyeti olan vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için BURFAŞ B kafelerdeki ürün yelpazesini genişlettiklerini belirterek, "Çölyak hastası olmamasına rağmen glütensiz beslenmek isteyenler de bu ürünlere ulaşabilecek. Glütensiz yaşam için mücadele eden ve hizmetlerimize katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.