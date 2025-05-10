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Bursa'da Giyim Mağazasında Yangın

Bursa'da Giyim Mağazasında Yangın
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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki 4 katlı giyim mağazasının teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Bursa'da 4 katlı giyim mağazasının teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Tuzpazarı'ndaki giyim mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangın mağazada hasara neden oldu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel
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