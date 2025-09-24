Haberler

Bursa'da Giyim Mağazasına Yangın Ateşi: 3 Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da bir giyim mağazasının kepengini ateşe veren 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler gözaltına alındı.

BURSA'da giyim mağazasının kapalı kepengini ateşe verip, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, 19 Eylül'de saat 03.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi'nde meydana geldi. Giyim mağazası önüne gelen şüpheliler, yanlarında getirdikleri bidondaki benzini mağazanın kepenk ve giriş kısmına döktükten sonra ateşe verdi. O anları cep telefonu kamerasıyla da görüntüleyen şüpheliler kaçarken, yangın ihbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

2 ŞÜPHELİ SERBEST

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suç işlemek amacıyla örgüt Kurmak, üye olmak ve yönetmek' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

