Bursa'da Giyim Mağazasına Kundaklama Girişimi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, kapalı bir giyim mağazasının kepengini ateşe vererek kundaklama girişiminde bulundu. Şüpheli olay anını cep telefonuyla kaydetti.

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, giyim mağazasının kapalı kepengini ateşe verdi. Şüpheli, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, saat 03.00 sıralarında Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, elinde benzin bidonuyla mağazanın önüne geldi. Bidondaki benzini mağazanın kepenk ve giriş kısmına döktükten sonra ateşe verdi. Mağazayı kundaklamaya çalışan şüpheli, sonrasında olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Mağazayı kundaklamaya çalışan şüphelinin, olay anını cep telefonuyla görüntülediği ortaya çıktı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
