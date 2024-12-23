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Bursa'da Gıda Deposunda Yangın Çıktı

Bursa'da Gıda Deposunda Yangın Çıktı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan gıda deposunda çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan gıda deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Samanlı Mahallesi Sirkeci Sokak'taki gıda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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