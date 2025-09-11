Haberler

Bursa'da Geri Manevra Yapan Sürücü, Kazadan Kaçarak Kayboldu

Bursa'da Geri Manevra Yapan Sürücü, Kazadan Kaçarak Kayboldu
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sapağı kaçıran sürücünün geri manevra yaparken hafif ticari araca çarpması sonucu kaza meydana geldi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve kaçan sürücünün yakalanması için polis çalışmalarına başladı.

BURSA'da sapağı kaçıran sürücü, geri manevra yapınca otomobiliyle arkadan gelen hafif ticari araca çarpıp kaçtı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaza, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Otomobil sürücüsü, kaçırdığı sapağa girmek için geri manevra yaptı. Bu sırada otomobil, arkadan gelen ve durumu fark edip yavaşlayan sürücünün kullandığı hafif ticari araca çarptı. Otomobil sürücüsü yoluna devam edip kaçtı. Kaza, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. İhbar üzerine polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

