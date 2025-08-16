Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatte müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, tesiste hasar meydana geldi.

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Çalı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. İş yerinden yayılan dumanları farkeden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak, söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, tesiste hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Barış YILMAZ-Abdulselam UĞUR/ BURSA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hakan Çakır'ın katil zanlısının kan donduran TikTok paylaşımları

Hakan'a kıyan o katilin TikTok paylaşımına bakar mısınız?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı itiraf: Benim gönlümün efendisi Aykut Kocaman

Emre Belözoğlu: Benim gönlümün efendisi o hocadır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.