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Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, bitişikteki tekstil fabrikasına da sıçradı. Yangının söndürülmesi için çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde başlayan ve bitişikteki tekstil fabrikasına da sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Vakıf Mahallesi Aksu Sokak'ta faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, tesisin yanındaki tekstil fabrikasına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Yangın nedeniyle yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görülüyor.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel
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