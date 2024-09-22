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Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, plastiklerin depolandığı bölümde bilinmeyen bir nedenle başladı ve tesiste hasara yol açtı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Ürünlü Mahallesi Ürünlü Caddesi'nde geri dönüşüm tesisindeki plastiklerin depolandığı bölümde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tesiste hasar oluştu.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel

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