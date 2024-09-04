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Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

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Bursa'da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın sırasında yükselen duman, kentin birçok noktasından görüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

BURSA'da bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın sırasında yükselen duman, kentin birçok noktasından görüldü.

Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen siyah duman, kentin birçok noktasından görülürken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, çevredeki fabrikalara sıçramadan 1 saatte kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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