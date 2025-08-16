Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadı, ancak tesiste hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Çalı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. İş yerinden yayılan dumanları farkeden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak, söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, tesiste hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

