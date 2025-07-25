Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın
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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Geçit Mahallesi 2. Gündoğdu Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
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