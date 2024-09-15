Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü. Yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu, ancak herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
BURSA'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren geri dönüşüm çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.
Yangın, saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde faaliyet gösteren OSB'deki geri dönüşüm tesisinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangından etkilenen olmazken, tesiste hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.