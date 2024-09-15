Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

BURSA'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren geri dönüşüm çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde faaliyet gösteren OSB'deki geri dönüşüm tesisinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangından etkilenen olmazken, tesiste hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.