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BURSA'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN

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BURSA'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN

BURSA'da geri dönüşüm tesisi, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında alev alev yandı.

BURSA'da geri dönüşüm tesisi, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında alev alev yandı. Kağıt toplayıcılarının kaldığı konteynere sıçrayan yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan alevler, kısa sürede büyüyerek tesisi sardı. Yangın tesisin yanında bulunan kağıt toplayıcıların kaldığı konteynere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 15 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Geri dönüşüm tesisinin kullanılamaz hale geldiği yangında konteynerde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Osmangazi Güncel Haberler

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