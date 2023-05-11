Bursa'da genç kızın öldürülmesiyle ilgili davada iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Bursa'da ayrıldığı kız arkadaşını para meselesi yüzünden bıçakla öldürdüğü, annesini yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Oktay Hürmet ve ona yardım ettiği öne sürülen arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Bursa'da ayrıldığı kız arkadaşını para meselesi yüzünden bıçakla öldürdüğü, annesini yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Oktay Hürmet ve ona yardım ettiği öne sürülen arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Oktay Hürmet ve Alican Vergül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve taraf avukatları katıldı.

Mütalaasını yineleyen savcı, sanıkların "tasarlayarak kasten öldürme", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "konut dokunulmazlığını ihlal", "mala zarar verme" ve "yağmaya teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı 71 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Olayda yaralanan İfakat Evci'nin avukatı, sanıkların Evci'yi öldürmeye teşebbüs ettiğini, kızını ise planlayarak öldürdüğünü öne sürdü.

Sanıkların eylemi iştirak halinde yaptıklarını belirten avukat, mütalaa doğrultusunda cezalandırılmalarını istedi.

Avukat beyanlarının ardından söz verilen sanık Oktay Hürmet ise olaydan pişmanlık duyduğunu dile getirdi.

Alican Vergül de işlemediği suçtan dolayı yargılandığını iddia ederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkları "tasarlayarak ve bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Ayrıca sanıkları İfakat Evci'ye yönelik eylemleri nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 17'şer yıl, "yağma" suçundan 9 yıl 9'ar ay hapis ve "mala zarar verme" suçundan 2 bin 400'er lira para cezasına çarptıran heyet, "konut dokunulmazlığını ihlal" suçu yönünden ise hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi.

Kestel ilçesi Vanimehmet Mahallesi'nde 9 Mart 2022'de, Asya Pınar Üzümcü (24) ve annesi İfakat Evci ile Oktay Hürmet ve Alican Vergül arasında kavga çıkmıştı. Kavgada bıçaklanan Üzümcü olay yerinde yaşamını yitirmiş, annesi hastaneye kaldırılmıştı. Hürmet ile Vergül olay yerinden kaçmış, Sakarya'nın Pamukova ilçesi Gökgöz mevkisinde geçirdikleri trafik kazasının ardından yakalanıp tutuklanmıştı.