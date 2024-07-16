Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Genç Kıza Cinsel İstismar Şoku

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da sosyal medyadan tanıştığı bir kişi tarafından cinsel istismara uğrayan genç kızın yaşadığı kabus anlatıldı. 4 sanığın yargılandığı davada savcı, 20'şer yıla kadar hapis cezası istedi.

BURSA'da sosyal medyadan tanıştığı Firuz Naobi'nin (20) evine giden E.T. (16) isimli genç kız, kabusu yaşadı. Uyumak için girdiği odada elleri ve ayakları tutularak, etkisiz hale getirilen ve gece boyunca Firuz Naobi ve 3 arkadaşının cinsel istismarda bulunduğu E.T., mahallede tanınmaması için erkek kıyafeti giydirilip, 200 lira verilerek evine gönderildi. Şikayet sonrası yakalanıp, tutuklanan 4 sanığın yargılandığı davada mütalaa veren savcı, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 20'şer yıla kadar hapis cezası istedi.

Bursa'da yaşayan E.T., sosyal medyadan tanışıp, arkadaş olduğu Firuz Naobi ile 2023 Kasım ayında buluştu. E.T. birlikte gezip yemek yedikten sonra daveti üzerine Naobi'nin, Naser Ahmed Azizi (37), Samet Ali Nazeri (21) ve Sufi Pivani (21) ile birlikte kaldığı Kestel ilçesindeki evine gitti. Bu kişilerle bir süre sohbet eden genç kız, iddiaya göre uyumak için gittiği odada, Firuz Naobi ve 3 arkadaşının cinsel istismarına uğradı. E.T.'yi elleri ve ayaklarından tutarak etkisiz hale getiren şüpheliler, genç kıza, ağlayıp yalvarmasına rağmen gece boyunca defalarca cinsel istismarda bulundu. Şüphelilerin, "Yaşadıklarını anlatırsan sana daha kötüsünü yaparız" diyerek tanınmaması için erkek kıyafeti giydirip, 200 lira vererek evine gönderdikleri E.T., yaşadıklarını ailesine anlattı. Ailenin şikayeti sonrası gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

'AKLIMDA KÖTÜ BİR ŞEY GEÇMEDİ'

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda tutuklu 4 sanık hakkında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk duruşmada pedagog eşliğinde ifade veren E.T. yaşadıklarını anlattı:

"Geçtiğimiz ekim ayında sosyal medyada Firuz ile tanıştık. Kasım ayında buluşmaya karar verdik. O gün birlikte gezip, yemek yedik. Daha sonra beni evine davet etti. Ben de gittim. Burada, bana hiç bahsetmediği 3 arkadaşı vardı. Aklımdan kötü bir şey geçmedi. Sohbet ettikten sonra, kendimi kötü hissettiğim için odaya çekildim. Bu sırada içeri giren Firuz ve 3 arkadaşı, ellerimi ve kollarını bir anda tutup, beni yatağa uzattılar. Yalvarmama rağmen gece boyunca bana cinsel istismarda bulundular. En fazla istismarı erkek arkadaşım yaptı. Sabah ise beni tehdit edip, bir miktar para vererek evlerinden gönderdiler. Onlardan şikayetçiyim."

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Tutuklu sanıklardan Naser Ahmed Azizi, E.T. ile Firuz ve Samet isimli arkadaşlarının isteği ile ilişkiye girdiğini söylerken, Firuz Naobi suçlamaları kabul etmeyip, gece boyunca evlerinde kalan E.T.'yi sabah gönderirken tanınmaması için kendisine erkek kıyafeti giydirip, 200 lira verdiğini belirtti. Sufi Pivani'nin avukatı Münevver Bilir de müvekkilinin olay tarihinde evde olmadığını söyleyerek, "HTS kayıtları incelendi. Mağdurun olay tarihini net olarak hatırlayamaması ve bu durumda 'Şüpheden sanık yararlanması' ilkesi üzerine saldırıda bulunanlar arasında müvekkilimin olmadığını belirtirim" dedi.

SAVCI, 20'ŞER YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, sanıkların, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 20'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Duruşmayı karar için erteleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bursa Mahkeme Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı

2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı

 Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı

Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı

 Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Maaşını isteyen 22 yaşındaki işçiye işkence! Dişlerini kerpetenle çekip böcek yedirdiler

Bakmadan Geçme

Antalya'da aylarca işkence gören genç kimdir? Olay ne, nerede oldu? 3. DÖNEM AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ 2024 l AÖL 3. Dönem sınav yerleri açıklandı mı ? YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS Yazılım Mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS psikoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi! ÖN LİSANS NEDİR? Ön Lisans 2 yıllık mı oluyor? 2 yıllık bölümler hangileri? Çocuk Gelişimi Tavan/Taban Puanları 2024 | Devlet ve özel üniversite çocuk gelişimi başarı sıralaması ve kontenjanları arttı mı? 2 ve 4 yıllık bölümler neler? 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite arasındaki farklar neler? 2 yıllık bölümler TYT puanıyla mı alıyor? Hemşirelik Tavan/Taban Puanları 2024 | Devlet ve özel üniversite hemşirelik başarı sıralaması ve kontenjanları arttı mı? Bilgisayar Programcılığı taban puanları açıklandı mı? 2024 Bilgisayar Programcılığı taban puanları! Bisiklet parkurundaki gençlere saldırı! Olay ne, nerede oldu? Hicret ne demek? Müslümanlar, Mekke'den Medine'ye ne zaman hicret ettiler? 2024 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri puan ve sıralama açıklandı mı? J.D. Vance kimdir? Trump'ın başkan yardımcısı adayı James David Vance kaç yaşında ve ne iş yapıyor? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Teklif meclisten geçti mi? Bugün (16 Temmuz) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri!
14 yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz davasında tartışılacak karar

14 yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz davasında tartışılacak karar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title