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Bursa'da Genç Aşk Vinçle Evlilik Teklifi Yaptı

Bursa'da Genç Aşk Vinçle Evlilik Teklifi Yaptı
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Bursa'da Furkan K., sevgilisine vinçle evlilik teklifi yaparak dikkat çekti. 2. kattaki penceresine ulaşan Furkan, arkadaşlarının desteğiyle mutlu anlar yaşadı.

BURSA'da Furkan K. (25), sevgilisinin 2'nci kattaki evinin penceresine vinçle çıkıp evlilik teklif etti. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Kentte yaşayan Furkan K., bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşına evlilik teklif etmek için farklı bir yola başvurdu. Kiraladığı vinçle kız arkadaşının evinin önüne giden Furkan K., ışıklarla süslediği sepete binip 4 katlı binanın 2'nci katındaki pencereye ulaştı. Arkadaşları, ellerindeki meşalelerle Furkan K.'ye destek verirken, çalan camı açan genç kızın, sevgilisini gördüğü andaki şaşkınlığı, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Çiçek ve yüzükle edilen teklifi kabul eden genç kız, mutluluğunu Furkan K.'ye sarılarak gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Evlilik Bursa

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