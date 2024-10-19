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Bursa'da Gelinini Öldüren Güher Yeksel Kuyumcudan Yakalandı

Bursa'da Gelinini Öldüren Güher Yeksel Kuyumcudan Yakalandı
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Bursa'da gelinini öldürdüğü iddia edilen ve hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Güher Yeksel, kuyu­mcu­dan çıkarken güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Altın almak için kuyumcudan çıkan Yeksel, tutuklandı.

BURSA'da gelini öldürdüğü iddia edilen ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Güher Yeksel (46), kuyumcudan çıkarken yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Yenişehir ilçesinde 2 yıl önce gelinini öldürdüğü iddia edilen ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Güher Yeksel'i yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Güher Yeksel'i Osmangazi ilçesindeki bir kuyumcudan çıkarken yakaladı. Akrabasının düğünü için altın alırken yakalanan Yeksel, işlemleri sonrası tutuklandı. Yeksel'in yakalandığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Haber: Yiğithan HÜYÜK - Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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