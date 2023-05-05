Bursa'da gelin alma merasimi sırasında havaya ateş açıldı, yorgun merminin isabet ettiği kadın hayatını kaybetti

Bursa'da yapılan gelin alma merasimi sırasında havaya ateş açıldı. 2 kilometre ileride yürüyen kadına isabet eden yorgun mermi sonucu hayatını kaybetti. Silahı ateşleyen kişi gözaltına alındı.

BURSA'da, 8 yaşındaki kızıyla yolda yürürken, yorgun merminin isabet ettiği Zekiye D. (47), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti. Olay yerinden 2 kilometre ileride yapılan gelin alma merasiminde havaya ateş açtığı tespit edilen Ali Ö. (61) gözaltına alındı.

Olay, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan 22 Nisan'da saat 17.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Erguvan Sokak'ta meydana geldi. Zekiye D., kızıyla birlikte yaya olarak bayram ziyaretinden evine dönerken bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Zekiye D., Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Zekiye D.'nin omzuna mermi isabet ettiği ve iç organlarına zarar verdiği tespit edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Zekiye D., günlük yaşam mücadelesini önceki gün kaybetti.

Emniyetteki işlemleri süren Ali Ö.'nün ifadesinde, böyle bir olayın yaşanacağını tahmin etmediğini, pişman olduğunu söylediği belirtildi.