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Bursa'da geleneksel bayramlaşmada 1 kilometrelik kuyruk oluştu

Bursa'da geleneksel bayramlaşmada 1 kilometrelik kuyruk oluştu

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BURSA'nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma için 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

BURSA'nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma için 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

İnegöl ilçesine bağlı 5 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi halkı, her yıl dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor. Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşmaya erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor. Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı. Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyledi. Bayramlaşma kuyruğu havadan görüntülendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

İnegöl Güncel Haberler

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