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Bursa'da Gece Yarısı Müzik ve Su İle Tepki

Bursa'da Gece Yarısı Müzik ve Su İle Tepki
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Bursa'da bir kişi, modifiye araçların yüksek sesle müzik çalarak geçtiği sırada balkondan araçların üzerine hortumla su sıkarak protesto etti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

BURSA'da bir sitede oturan kişi, gece yarısı yüksek sesle müzik dinleyip, gezen sürücülerin araçlarına balkondan hortumla su sıktı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Gülvardar Sokak'ta modifiye araç tutkunları, her hafta sonu olduğu gibi, dün gece de yüksek sesle müzik dinleyip, abart egzozla tur attı. Bu durumdan rahatsız olan bir kişi, oturduğu sitedeki dairesinin balkonundan araçların üzerine hortumla su sıkarak tepki gösterdi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sürücüler tepkiye rağmen araçlarıyla sokakta gezmeye devam etti.

Haber: Yiğithan HÜYÜK- Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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