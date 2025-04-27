Bursa'da Gece Müzik ve Hortumlu Tepkiler
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde modifiye araç tutkunlarının yüksek sesle müzik dinlemesi, bir site sakinini isyan ettirdi. Gece yarısı balkondan araçlara hortumla su sıkan kişi, bu anları cep telefonu ile kaydetti.
BURSA'da bir sitede oturan kişi, gece yarısı yüksek sesle müzik dinleyip, gezen sürücülerin araçlarına balkondan hortumla su sıktı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Gülvardar Sokak'ta modifiye araç tutkunları, her hafta sonu olduğu gibi, dün gece de yüksek sesle müzik dinleyip, abart egzozla tur attı. Bu durumdan rahatsız olan bir kişi, oturduğu sitedeki dairesinin balkonundan araçların üzerine hortumla su sıkarak tepki gösterdi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sürücüler tepkiye rağmen araçlarıyla sokakta gezmeye devam etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel