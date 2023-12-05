Bursa'da gece kulübüne silahlı saldırı davası devam ediyor

Bursa'da bir kişinin ölümü, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan gece kulübüne yönelik silahlı saldırıyla ilgili 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, sanıkların savunmaları ve tanık dinlenilmesi kararı alındı.

Bursa'da bir kişinin ölümü, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan gece kulübüne yönelik silahlı saldırıyla ilgili 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanan sanıklar Ayhan A, Cuma T. ve Şükrü K. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Hakkında "azmettirme" suçundan dava açılan tutuksuz sanık Gaye K. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı, olay yerinde yapılan keşfe dair hazırlanan bilirkişi raporunun dava dosyasına eklendiğini bildirdi.

Savunmasında, keşif ve bilirkişi raporundaki aleyhe hususları kabul etmediğini dile getiren sanık Ayhan A, "Daha önce belirttiğim gibi ben olay esnasında uyur vaziyetteydim. Beraatime ve tahliyeme karar verilmesini istiyorum." dedi.

Şükrü K. ile Cuma T. de önceki savunmalarını tekrar etti.

Sanıkların tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, yargılamaya katkı sağlanacağı düşünülen bir kişinin tanık olarak dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Nilüfer ilçesinde geçen yıl aralık ayında Gümüştepe Mahallesi Lefkoşa Caddesi'ndeki eğlence mekanına silahlı saldırıda bulunulmuş, Murat Kayalı, Mehmet C. ve Zülküf A. ağır yaralanmıştı. Kayalı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede, kulübün bulunduğu caddenin karşısındaki otomobilden ateş edildiğini belirlemiş, gözaltına alınan Ayhan A, Cuma T. ve Şükrü K. tutuklanmıştı. Azmettirici olduğu iddia edilen Gaye K. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.