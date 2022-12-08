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Bursa'da gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi ağır yaralandı

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Bursa'da gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi ağır yaralandı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda, 3 çalışan ağır yaralandı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda, 3 çalışan ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüştepe Mahallesi Lefkoşa Caddesi'ndeki eğlence mekanına, kimliği henüz öğrenilemeyen kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu.

İş yeri çalışanlarından Murat K, Mehmet C. ve Zülküf A. ağır yaralandı.

Yaralılardan ikisi kendi imkanlarıyla özel hastaneye, Murat K. ise ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kulübün bulunduğu caddenin karşısındaki otomobilden ateş ettiğini belirlediği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Bursa Güncel Haberler

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