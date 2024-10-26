Bursa'da Gece Kulübünde Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

29 Ekim Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Gece kulübünün önünde devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Can K, Anıl S. ve gece kulübünün güvenlik görevlisi Doğan S, tabancayla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Can K'nin sırtından vurulduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.