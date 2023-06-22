Bursa'da Gece Kulübü İşletmecisi Öldürülmesiyle İlgili Tutuklama

TUTUKLANDI

Bursa'da, gece kulübü işletmecisi Arif Akcan'ın (56) yolda yürürken yanına yaklaşan araçtan ateş açılıp öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve alkollü haldeyken tartışma çıkardığı gerekçesiyle gece kulübünden çıkarıldığını, bu nedenle takip ettiği Akcan'ı, öldürdüğünü itiraf eden İlker Karagöz (33), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Yiğithan HÜYÜK/ BURSA,