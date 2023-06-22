Bursa'da Gece Kulübü İşletmecisi Öldürülmesiyle İlgili Tutuklama
Güncel Haberler
Bursa'da gece kulübü işletmecisi Arif Akcan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan İlker Karagöz tutuklandı.
TUTUKLANDI
Bursa'da, gece kulübü işletmecisi Arif Akcan'ın (56) yolda yürürken yanına yaklaşan araçtan ateş açılıp öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve alkollü haldeyken tartışma çıkardığı gerekçesiyle gece kulübünden çıkarıldığını, bu nedenle takip ettiği Akcan'ı, öldürdüğünü itiraf eden İlker Karagöz (33), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Yiğithan HÜYÜK/ BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yiğithan Hüyük - Güncel