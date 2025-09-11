Haberler

Bursa'da 'Gazze Sokağı' Projesi ile Filistin'e Destek

Bursa'da 'Gazze Sokağı' Projesi ile Filistin'e Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da İHH tarafından hayata geçirilen 'Gazze Sokağı' projesi ile Filistin halkının yaşadığı zulme dikkat çekilerek, Gazze'deki direnişe destek verilmesi amaçlanıyor. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan farkındalık alanları, ziyaretçilere savaşın yıkıcı etkilerini hissettiriyor.

Bursa'da Filistin halkının yaşadığı zulme dikkati çekmek, Gazze'deki direnişe destek vermek ve kardeşliği diri tutmak amacıyla farkındalık alanı oluşturuldu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi tarafından Gazze'de yaşanan insanlık dramını gündemde tutmak amacıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda "Gazze Sokağı" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında Gazze'de temsili sınıf, ev, hastane, yemek dağıtım noktası gibi farkındalık alanları ziyaretçilere sunuldu. Ziyaretçiler, enkazların canlandırıldığı alanları, kanlı çocuk kıyafetlerini ve savaşın yıkıcı etkilerini görebiliyor.

Alanda, "Tıbbi malzeme tükendi", "Gazze'de anestezi yok", "Gazze'de oyuncaklar kan içinde", "Gazze'de çocuklar sınıfta değil, enkazda" yazılı afişler de yer alıyor.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel
Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak

Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarını delirten görüntü

Galatasaray taraftarını delirten görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.