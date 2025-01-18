Üye Girişi
Haberler
İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı

İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat, Silivri'ye nakledilecek

Tutuklanan Rıza Akpolat'ın gönderileceği cezaevi belli oldu
Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi

Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım o ülkeden geldi
Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem

Türkiye'den kopya çektiler! Komşuda savunmada yeni dönem

Bursa'da Gazze Paneli: İnsanlığın ve Uluslararası Hukukun Sınavı

Bursa'da Gazze Paneli: İnsanlığın ve Uluslararası Hukukun Sınavı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nde düzenlenen panelde, Gazze'deki olayların insanlık ve uluslararası hukuk açısından yarattığı etkiler tartışıldı. Panelde konuşan uzmanlar, Gazze'nin bir dönüm noktası olduğunu vurguladı ve yaşananları eleştirdi.

Bursa'da " Gazze'den Küresel Vicdana: İnsanlığın ve Uluslararası Hukukun Sınavı" paneli gerçekleştirildi.

Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nde düzenlenen panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Celalettin Yanık üstlendi.

Panelde konuşan Prof. Dr. Erol Göka, dünyanın tarihte dönüm noktalarından sayılabilecek günleri yaşadığını söyledi.

Gazze'de yaşananların insanlığı etkilediğini aktaran Göka, "Ekim 2023'ten beri Gazze hadiseleri ortaya çıktıktan itibaren ve olup biteni görünce diyorum ki Gazze milattır. Bundan sonra hiç değilse biz yaşarken olayları, 'Gazze'den önce, Gazze'den sonra' diye ayıracağız. Başka türlü düşünemiyorum." diye konuştu.

Göka, Gazze meselesinde olayın geçmişinin bir hak mücadelesini olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"'Neden Hamas'a bir şey söylemiyorsun?' diyorlar, söylemem, söylemeyeceğim. Çünkü ben olayların arka planını biliyorum. Çünkü Filistin'in ve Hamas'ın mücadelesinin zeminini biliyorum, o yüzden de söylemem. Böyle askeri teknik bir konudan konuşmuyorum ki ben. Hak ve adalet meselesini dert edinmişim ona çare bulmaya çalışıyorum. O konudaki fikirlerimi söylüyorum. Kim kimi kaçırmış ne olmuş, o değil mesele. Mesele şu; herhangi bir siyasi olayı gerekçe gösterip, herhangi bir askeri olayı gerekçe gösterip 20 bin çocuğu nasıl katlettin. Bunun bana gerekçesini anlat, böyle bir gerekçe olabilir mi?"

Uluslararası hukuk alanı

Yargıtay üyesi ve eski Anayasa Mahkemesi Başraportörü Dr. Hamit Yelken de Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) başvurusu ve Güney Afrika'dan böyle bir başvurunun neden geldiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güney Afrika'da geçmişte beyaz ırkçı apartheid rejiminin yaşattıklarından dolayı böyle bir sonuca varıldığına işaret eden Yelken, şunları dile getirdi:

"7 Ekim'deki saldırıyı bahane ederek İsrail, Gazze'de eşine rastlanmayan bir vahşete imza attı. Çoluk çocuk, genç, yaşlı, kadın demeden sivilleri katlediyor; hastaneleri, ibadethaneleri, okulları, binaları, fırınları, ambulansları vuruyor. Sağlık personeli ve gazetecileri öldürmekten bir an için geri durmuyor. Nitekim en son ABD'de Dışişleri Bakanı görevinden ayrılması nedeniyle bir teşekkür konuşması yaparken malumunuz orada Amerikalı bir gazeteci kaç tane meslektaşının öldürülmesinden sorumlu olan 'İsrail'le ilgili ne yaptınız?' sorusunu sormuştu. 2 milyondan fazla insanın yaşadığı şehri abluka altına aldılar, elektrikleri kestiler, sularını kestiler. İçeriye hiçbir insani yardımın girmesine izin vermedi. Belki yeryüzünde ilk defa bu kadar vahşice bir yöntem kullanıldı. Nitekim Uluslararası Ceza Mahkemesi açlığı bir savaş yöntemi olarak kullandığı için Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı."

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Levent Korkut ise uluslararası hukukun aldığı kararların uygulanabilirliğinden söz ederek, şunları kaydetti:

"Bu kararda aslında beklenen şu; 'uluslararası camianın baskı yaratarak bu kararı uygulatması. Fakat gelin görün ki uluslararası camia bu şekilde örgütlenmiş bir camia değil. Devletlerin eşit bile temsil edilmediği bir uluslararası örgütlenme ortamından bahsediyoruz dünyada küresel düzeyde. Bu da tabii kimin uygulayacağı sorusunu ortaya çıkartıyor."

Panelin düzenlendiği salonda Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin Gazze'de çektiği fotoğraflardan oluşan sergi de yer aldı.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel
img

Beklediği fırsat ayağına kadar geldi
img

Rusya ile İran arasında dev anlaşma
img

Tutuklanan Rıza Akpolat'ın gönderileceği cezaevi belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi

Peygamberliğini ilan etmişti! Bu kez inanmayanlara seslendi
Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki

Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
Husiler ateşkesten sonra da İsrail'i hedef aldı: 3 kenti vurdular

Ateşkesten sonra da İsrail'i hedef aldılar
Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu

Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.