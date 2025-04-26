Bursa'da Gazze İçin Protesto Mitingi Düzenlendi

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürmesini protesto etti.

Ulu Cami'de toplanan platform üyeleri, sloganlar atarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

"Gazze Ölüyor Ayağa Kalk" mitinginde bir araya gelen grup, "Terörist İsrail", "Gazze'de insanlık ölüyor", "Filistin yanıyor", "Gazze'de soykırım var" yazılı pankartlar taşıdı.

Gazze'deki duruma dikkati çekmek için kefenli oyuncak bebeklerle miting alanına gelen göstericiler, İsrail soykırımını protesto etti.

Platform Başkanı Murat Eryağan, burada yaptığı açıklamada, Gazze'deki insanlık dramını protesto etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

İsrail soykırımının sürekli gündemde tutulması gerektiğini belirten Eryağan, "Zulmün olduğu yerde tarafımızı belli etmek için buradayız. Zalimin karşısında, mazlumların yanında olduğumuz için buradayız. Kim olursa olsun zalime karşıyız. Kim olursa olsun mazlumun yanındayız." dedi.

Gazze'nin yalnız olmadığını vurgulayan Eryağan, şunları kaydetti:

"Halkı, Müslüman ülkelerin yöneticilerini, liderlerini uyarmak, uyandırmak ve harekete geçirmek için buradayız. Bugün vicdanı olan herkesin ortak sesi olmak için buradayız. Soykırım yapanları, bunlara destek verenleri, ses çıkarmayanları lanetlemek için buradayız. Hala siyonist mallarını çeşitli bahanelerle alanları, satanları uyarmak için buradayız. Bu işi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bunların mallarını evimize, iş yerimize, çocuklarımıza giydirmeyeceğiz, kullandırmayacağız."

Eryağan, zaferin er ya da geç mazlumların olacağını dile getirdi.

Miting, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın dua etmesiyle son buldu.

Mitinge, AK Parti Bursa milletvekilleri Osman Mesten, Refik Özen, Ayhan Salman ve Mustafa Yavuz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile çok sayıda platform üyesi katıldı.