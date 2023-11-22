Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı: 2 zanlı tutuklandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir gazetecinin aracına silahlı saldırı yapılmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, saldırının ardından şüphelilerin yakalandığı ve tutuklama kararı verildiği belirtildi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir gazetecinin aracına silahlı saldırı yapılmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 13 Kasım'da gazeteci Y.K'nin içinde bulunduğu araca silahla ateş edilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheliler Z.B, S.M. ve C.B'nin yakalandığı bildirildi.
3. Asliye Ceza Mahkemesince Z.B. ve S.M. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklama kararı verildiği duyurulan açıklamada, C.B'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.