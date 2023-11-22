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Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı: 2 zanlı tutuklandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir gazetecinin aracına silahlı saldırı yapılmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, saldırının ardından şüphelilerin yakalandığı ve tutuklama kararı verildiği belirtildi.