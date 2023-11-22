Bursa'da Gazeteci Yaman Kaya'ya Silahlı Saldırı Olayında Tutuklamalar Devam Ediyor

Bursa'da gazeteci Yaman Kaya'ya silahlı saldırı olayının şüphelileri olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve daha önce serbest bırakılan 2 kişi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklanırken; olayla ilgili bir kişinin daha gözaltına alındığı işlemlerinin halen devam ettiği bildirildi.

Bursa'da gazeteci Yaman Kaya'ya silahlı saldırı olayının şüphelileri olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve daha önce serbest bırakılan 2 kişi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklanırken; olayla ilgili bir kişinin daha gözaltına alındığı işlemlerinin halen devam ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta salı akşamı mesai bitimi Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki iş yerinden ayrılıp 34 GPT 098 plakalı otomobiliyle evine seyir halinde olan Yaman Kaya (37), silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırıyı yara almadan atlatan Kaya'nın otomobilinde, maddi hasar meydana geldi. Kaya, emniyette verdiği ifadesinde, "Tam köşeyi döneceğim sırada silah sesiyle birlikte camın patladığını gördüm. Önce vurulduğumu düşündüm. Sonra bende bir şey olmadığını fark ettim. Görgü tanıklarının ifadesine göre, bu saldırıyı yapan kişi burada yaklaşık yarım saat benim çıkmamı beklemiş. Ben suç çetelerini yazan biriyim. Bu saldırının arkasında bunlardan biri olduğunu düşünüyorum. Emniyet Müdürümüz, sağ olsun bu konunun üzerine düştü. Biz artık yetkililerden, gazetecilere yapılan saldırılar için önlemler alınmasını istiyoruz. Cezaların artırılmasını istiyoruz. Tehditlere rağmen biz işimizin başında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çok yönlü soruşturma başlatan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olayla ilgisi bulunan 3 kişiyi tespit etti şüpheli şahıslardan Z.B. ve S.M. olayın ardından çok geçmeden gözaltına alındı.

Daha önce savcılık tarafından tutuklanma talebiyle sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan iki şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Nöbetçi 3. Asliye Ceza Mahkemesince tutuklandı.

Olayla ilgisi bulunduğu belirlenen 3. kişi C.B. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği bildirildi. - BURSA