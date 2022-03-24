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Bursa'da gazdan zehirlenen kişi hayatını kaybetti

AA - Uğur Çiçek - Güncel
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Bursa'da gazdan zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tüp ocağından çıkan gazdan zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde tüp ocağından çıkan gazdan zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Burhaniye Mahallesi, Yeşil Bursa Caddesi'ndeki Burhaniye Camisi'nin tuvalet temizliğinde görevli Metin Çavuş (69), ısınmak için yaktığı tüp ocağından sızan gazdan zehirlendi.

Cami cemaatinin Çavuş'u hareketsiz görmesi üzerine durum ekiplere bildirildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çavuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Çavuş'un cesedi, İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da gazdan zehirlenen kişi hayatını kaybetti

Bursa'da gazdan zehirlenen kişi hayatını kaybetti

AA / Uğur Çiçek - Güncel

İnegöl, Çavuş, Bursa, Güncel, Haberler

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