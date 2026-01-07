Sokakta futbol oynarken 'pas vermediği' için çıkan tartışmada bıçaklandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Obai D. (16), sokakta futbol oynarken pas vermediği gerekçesiyle bacağından bıçaklandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi'ndeki İmam Hatip Ortaokulu'nun önünde meydana geldi. Obai D., tanımadığı gençlerle sokakta futbol oynamaya başladı. Obai D. ile diğerleri arasında pas vermediği gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Obai D. sağ bacağından bıçaklanırken, şüpheli ise kaçtı. Obai D., ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; polis, kaçan şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),