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Bursa'da Fuhuş Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı, 4 Kadın Kurtarıldı

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Bursa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 1'i Özbekistan uyruklu 4 kadın kurtarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri belirlenen şüphelileri takibe aldı. Operasyonda 5 cep telefonu ve 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

BURSA'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 1'i Özbekistan uyruklu 4 kadın kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları, aracılık ve yer temin ettikleri belirlenen 3 şüpheliyi, ihbarla takibe aldı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından dün S.S., T.Ö. ve M.Ö. isimli şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 5 cep telefonu ile 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Adreslerde bulunan ve zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 1'i Özbek 4 kadın kurtarıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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