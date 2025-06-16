Bursa'da Fuhuş Operasyonu: 12 Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da Fuhuş Operasyonu: 12 Şüpheli Tutuklandı
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Bursa merkezli yapılan fuhuş operasyonunda, 15 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 34 mağdur kadın kurtarıldı ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

BURSA merkezli 3 ilde masaj salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11'i kadın, 15 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarında 'masör' adı altında çalıştırılan kadınların, yüksek para vaadiyle fuhşa teşvik edildiği bilgisine ulaştı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa, Mardin ve Antalya'da harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı. 10 farklı masaj salonuna eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 11'i kadın, 15 kişi gözaltına alındı, 34 mağdur kadın ise kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda, cinsel ilişkide kullanılan çok sayıda ürün, 5 laptop, 22 cep telefonu 2 flaş bellek ve fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 38 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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