Bursa'da Fuhuş Operasyonu: 11 Kadın Kurtarıldı

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Bursa merkezli düzenlenen fuhuş operasyonunda toplam 26 kişi gözaltına alındı, 34 kadın kurtarıldı. Operasyonda fuhuş gelirine el konuldu.

BURSA merkezli 3 ilde masaj salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonunda 11'i kadın, 15 şüpheli gözaltına alındı, 34 mağdur kadın ise kurtarıldı. Operasyonda fuhuştan elde edilen 38 bin lira para ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarında 'masör' adı altında çalıştırılan kadınların, yüksek para vaadiyle fuhşa teşvik edildiği bilgisine ulaştı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa, Mardin ve Antalya'da harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı. 10 farklı masaj salonuna eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 11'i kadın, 15 kişi gözaltına alındı, 34 mağdur kadın ise kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda, cinsel ilişkide kullanılan çok sayıda ürün, 5 laptop, 22 cep telefonu 2 flaş bellek ve fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 38 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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