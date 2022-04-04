Fotoğraf çekmek için canını tehlikeye attı, o anlar kamerada

Bursa'da bir kişi arkadaşının otomobilini seyir halindeyken çekmek için kendi canını tehlikeye attı. Bu anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul İzmir Otoyolu Bursa Kuzey gişelerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir kişi seyir halinde olan arkadaşının otomobilinin fotoğrafını çekmek için kendi canını tehlikeye attı. Görenlerin yürekleri ağzına getiren bu anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

(Ali Kamur - Abdullah Uğur/ İHA)