Bursa'da Fiyat Etiketi Denetimleri Yoğunlaştı

Bursa'da Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, gıda ve market ürünlerine yönelik fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

Kentte okulların açılmasıyla birlikte geçen ay başlayan kırtasiye ve okul malzemelerine yönelik denetimler, gıda ve market ürünlerine yönelik denetimlerle artarak devam ediyor.

Ekiplerce Osmangazi ilçesinde yapılan denetimlerde, raflardaki ürünlerin fiyat etiketinin olup olmadığı, raf ile kasa fiyatı arasındaki fiyat uyuşmazlıkları kontrol edildi.

Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, gazetecilere burada yaptığı açıklamada, şikayet üzerine ve rutin olarak yaptıkları denetimlerde, fiyat etiketi denetimi olarak marketlerin raflarında ürünlerin fiyat etiketinin olup olmadığını kontrol ettiklerini ifade etti.

Bununla birlikte, raf ile kasa fiyatı arasındaki fiyat uyuşmazlıklarını da kontrol ettiklerini dile getiren Aslanlar, raflarda fiyat etiketi yoksa veya etiket ile kasa fiyatında uyuşmazlık varsa her bir aykırılık için 3166 lira idari para cezası uyguladıklarını belirtti.

Aslanlar, temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde ürünlerin fiyatlarının haksız yere artırılıp artırılmadığını da kontrol ettiklerini vurguladı.

Bursa'da 2025 yılı başından bugüne kadar yaklaşık 3565 işletmede 922 bin civarı ürün denetlendiğini aktaran Aslanlar, "Yaklaşık 11 milyon 100 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. Bu cezalara Bakanlığımızın kestiği haksız fiyat artışı cezaları ve diğer cezalar dahil değildir. Denetimlerimiz bundan sonra da rutin olarak aksamadan devam edecektir." ifadelerini kullandı.