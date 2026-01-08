Bursa'da fırtına ve kuvvetli yağış; çatılar uçtu, deniz taştı

BURSA'da fırtına ve kuvvetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 68 kilometreye ulaşan fırtınada binaların çatıları uçarken, yağış nedeniyle araçların sürücüleri mahsur kaldı. Gemlik ilçesinde deniz taşarken, dalgaların boyu ise 3 metreye ulaştı.

Kent merkezi ve ilçelerde sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan lodos fırtınasının hızı, zaman zaman saatte 68 kilometreye ulaştı. Lodos nedeniyle binaların çatıları uçtu, park halindeki bazı araçlar ise zarar gördü. Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Ihlamur Sokak'taki 3 katlı binanın çatısı yola uçtu, bölgede elektrikler kesildi. Emek Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısının kopan parçası asılı kalıp, katlara çarptı. Bölgede yaşayanlar birbirini arayıp, park halindeki araçlarını çekmesi için uyarırken, o anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Fırtına ile birlikte yağmurun etkili olduğu kentte 3 saatte metrekareye 24 kilogram yağış düştü. Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde sağanak nedeniyle yollar göle döndü, otomobiller suya gömüldü, sürücüler zor anlar yaşadı.

DALGALARIN BOYU 3 METREYE ULAŞTI

Gemlik ilçesinde de fırtına ve kuvvetli yağış, günlük yaşamı etkiledi. Cumhuriyet Mahallesi Gül Caddesi Doğar Sitesi'nin çatısından kopan parçalar, park halindeki araçların üzerine düştü. Eşref Dinçer Mahallesi Okullu Sokak'ta da çatıdan düşen kiremitler, park halindeki otomobile zarar verdi. Narlı Mahallesi'nde ise deniz taştı, dalgaların boyu 3 metreye ulaştı.

HAVA SICAKLIĞI 16 DERECE OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının en yüksek 16, en düşük 3 derece olarak ölçüldüğü kentte fırtına, kuvvetli yağışla birlikte akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek. Fırtınanın hızını gece saatlerinde azaltması beklenirken, kentte orta kuvvette yağış etkili olacak. Lodosun cumartesi günü de öğle saatlerinden itibaren yeniden etkili olacağı belirtilirken, yağışlar pazar günü yerini karla karışık yağmura bırakacak. Bursa'da, 13 Ocak Salı günü kar yağışı bekleniyor.